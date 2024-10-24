إصابة شخص سقط من قطار بمحطة القطوري بالعياط

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص سقط من قطار بمحطة سكة حديد مركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة رطة النجدة بوجود مصا بإحدى محطات السكة الحديد.

الخدمات الأمنية انتقلت إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص إصابة شخص سقط من قطار بمحطة القطوري وتم نقله إلى المستشفى المركزي للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.