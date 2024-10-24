ضبط 354 قضية مخدرات وتنفيذ 84540 حكم قضائي في يوم واحد

كتب - علاء عمران:



واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في مصر، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 146 قطعة سلاح ناري، و354 قضية مخدرات وتنفيذ 84540 حكم قضائي متنوع.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 146 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهماً، وتنفيذ 84540 حكم قضائي متنوع، وضبط 354 قضية مخدرات.



كما تم ضبط 18 متهماً هارباً، وضبط 17 متهماً في أعمال بلطجة، وضبط 245 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21822 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.