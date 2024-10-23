الداخلية تضبط 329 قضية مخدرات و190 قطعة سلاح في 24 ساعة

كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 329 قضية مخدرات و190 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 85188 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأعلنت الوزارة أنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات:

تم ضبط 329 قضية مواد مخدرة بإجمالي 369 متهمًا، حيث ضُبطت كميات متنوعة من المخدرات تضمنت 204.515 كجم من الحشيش، و34.200 كجم من البانجو، و15.071 كجم من الهيروين، و21.021 كجم من الهيدرو، و5.833 كجم من الآيس، و3.505 كجم من الشابو، و1.385 كجم من الإستروكس، و1.025 كجم من البودر، و130 جرامًا من الأفيون، بالإضافة إلى 1719 قرص مخدر.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

كما تم ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهمًا، شملت 19 بندقية آلية، و34 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و128 فردًا محليًا، و334 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة. بالإضافة إلى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و236 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام:

تم تنفيذ 85188 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت 352 حكم جناية، و26750 حكم حبس جزئي، و4404 أحكام حبس مستأنفة، و42570 حكم غرامة، و11112 مخالفة. كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 16 متهمًا ارتكبوا 27 حادثًا متنوعًا، وضبط 12 متهمًا هاربًا، و16 متهمًا بأعمال البلطجة.

كما تم ضبط 272 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 16 دراجة نارية و2 سيارة مبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

تم ضبط 25270 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.