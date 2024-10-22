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تجدد خلافات قديمة يشعل مشاجرة بشبرامنت

03:04 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

مشاجرة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل في مشاجرة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بشبرامنت.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة "صابر إ." 46 سنة إثر مشاجرة بسبب تجدد خلافات قديمة.

نقل المصاب إلى المستشفى المركزي ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة.






مشاجرة شبرامنت مركز أبو النمرس
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