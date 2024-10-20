سائق دهسه وهرب.. كشف ملابسات اصطدام سيارة بشخص في مدينة نصر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة شخص، إذ تبين أن قائد سيارة اصطدم به وفر هاربا.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة نقل وفر هارباً مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حملة ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.