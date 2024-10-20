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أسرته أنقذته في اللحظة الأخيرة.. شاب يحاول التخلص من حياته بالعمرانية

02:02 م الأحد 20 أكتوبر 2024

تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

شرع شاب في التخلص من حياته داخل مسكنه بالعمرانية غرب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود مصاب إثر محاولة انتحار.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شابا يدعى مصيلحي سعيد 35 سنة حاول التخلص من حياته شنقا.

في اللحظة الأخيرة أنقذته أسرته وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين في حالة إعياء واضطراب بدرجة الوعي وكدمات بالرقبة.


ويستمع ضباط مباحث القسم إلى أقوال أسرته للوقوف على أسباب إقدامه على التخلص من حياته.

محاولة انتحار العمرانية قسم شرطة العمرانية
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