مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية، ففي مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 آلاف و600 كيلو جرام من مخدر الحشيش و4 آلاف و500 كيلو جرام من مخدر البانجو، بحوزة 3 متهمين منهم 2 لديهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري تشمل بندقية خرطوش، واثنين فرد محلي وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 801 حكم قضائي متنوع.

أما في مديرية أمن دمياط، فقد أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7 آلاف و150 كيلو جرام من مخدر الحشيش و10 كيلو جرام من مخدر البانجو، و8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين، كما تم ضبط بندقية آلية وطبنجة وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.