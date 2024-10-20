بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية (جريدة رسمية)

كتب- علاء عمران:

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1812 لسنة 2024 بشأن تنازل 21 شخصاً عن الجنسية المصرية.

وتضمن نص القرار؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1812 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم محمد رضا أحمد حسن وآخرهم محمد صلاح مصطفى عيسى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

وجاء أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والذي نشرته الجريدة الرسمية، محمد رضا أحمد حسن الكويت 7/10/1988 الهولندية ، سامح عاطف سعد عبد الجواد حسنين القليوبية 25/5/1989 ، محمد عطية عبد السلام عطوة الدقهلية 15/7/1980 ، محمد فايز محمد شاهين القاهرة 23/4/1977 ، إسلام شعبان محمود عبد العزيز القاهرة 7/9/1986، مجدى مجدي عبد الفتاح العزوني دمياط 21/11/1991، مايكل مجدى حبيب معوض المنيا 3/2/1992، طارق محمد حافظ إبراهيم المهدى النمسا 16/2/2002 النمساوية، طارق جمال محمد متولى الديب النمسا 15/2/1998، إنجي مينا أنور صادق المنيا 15/5/1987، شيرين محمد موسى عفيفي المنوفية 8/8/1984، أسماء سامى مصطفي سالم الشرقية 1/6/1997.

وتضمن القرار؛ إخلاص حسن حمودة عمر البحيرة 1/3/1968 الليبية ، خميسة سلومة عباس حمودة البحيرة 2/9/1971 ، صباح محمد عبد الكريم حسن الجيزة 5/12/1962 الكويتية 16 السيدة/ نوال إبراهيم مبارك العرفج الكويت 12/7/1969، شيماء محمد رشاد عبد اللطيف الكويت 27/4/1983 العمانية، ريم عثمان عبد الكريم العثمان القيني الشرقية 21/3/1990 السعودية، عبد الرحمن مشعل بن محمد بن عيد الحربى القاهرة 21/9/2008 ، محمد محمد أحمد الشيمي المنوفية 23/5/1969 البيلاروسية ، محمد صلاح مصطفى عيسى المنوفية 5/2/1983 البوسنة والهرسك.