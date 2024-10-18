بعد مُطاردة مثيرة.. الداخلية تُحبط مخطط اختطاف طفل بالإسماعيلية

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل في الإسماعيلية، ومساومة والده لإعادته مقابل فدية مالية.

بدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا من تاجر مقيم بدائرة المركز، أفاد فيه باختطاف نجله الطالب أثناء عودته من المدرسة. وتلقى التاجر اتصالًا هاتفيًا من سيدة تطالب بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراح الطفل.

وعلى الفور، تحركت أجهزة الأمن، حيث تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية. وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم أربعة أشخاص يقيمون بدائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرير الطفل المختطف. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.