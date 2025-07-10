بي بي سي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسفر عن تفاهمات وصفها بـ "التاريخية"، تتعلق بغزة والمنطقة، و"تتجاوزها"، مشيراً إلى أن تفاصيلها ستُكشف لاحقاً.

وقال نتنياهو: "نحن مصممون على استعادة الجميع. أخبرتهم أننا نحاول التوصل إلى اتفاق للإفراج عن نصف الأسرى، أحياءً وأمواتًا، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتبعه تفاوض على وقف دائم".

وشدد على أن التوصل إلى وقف دائم مشروط "بتجريد حماس من السلاح، ونزع الطابع العسكري عن غزة، وإنهاء أي قدرات حكومية أو عسكرية لديها".

وأوضح: "إذا تحقق ذلك عبر التفاوض، فهذا جيد، وإن لم يتحقق، فسننجزه بوسائل أخرى، عبر استخدام قوة الجيش".

وتابع: "قالوا إننا لن نعود إلى الحرب بعد الهدنة الأولى، ثم عدنا، وبعد الهدنة الثانية، عدنا، وإذا كان هناك وقف ثالث لإطلاق النار، فسنعود مجددًا إذا تطلب الأمر".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ما زالت ملتزمة بإطلاق سراح جميع الأسرى، لكنه أشار إلى أن "التعامل مع حماس لا يمنحنا دومًا حرية الاختيار"، مضيفا: "نريد الإفراج عن الجميع دفعة واحدة، لكن الواقع يفرض علينا مراحل. سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك بأفضل طريقة ممكنة، رغم أن الأمور ليست كلها بأيدينا".

من جابنه، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرا أن هذا هو الطريق "الوحيد الذي يؤدي الى أفق للسلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "اؤمن بمستقبل حل الدولتين، الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها".

وأضاف: "اؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين".

يأتي ذلك في وقت هدد فيه عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، يوم الخميس أي شركة تنقل بضائع ذات صلة بإسرائيل عبر مناطق بحرية محددة.

وقال: "قرارنا في منع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي هو قرار حازم ثابت مستمر طالما استمر العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار على قطاع غزة".

وتابع: "قرار الحظر لم يتوقف أبدا ولم يلغ، وهو قرار ساري المفعول، وكانت عملية الرصد مستمرة وما استجد هو المخالفة من بعض الشركات".

وأغرق الحوثيون سفينتين هذا الأسبوع بعد أشهر من الهدوء.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر الخميس إلى 52 شهيدا بينهم أطفال.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة محمد المغير في بيان إن 52 شخصاً على الأقل قتلوا "جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم 3 من منتظري المساعدات".

وفي بيان سابق يوم الخميس، قال المغير إن من بين الضحايا "8 أطفال وسيدتان" من أصل 17 شخصاً استشهدوا "في استهداف إسرائيلي أمام نقطة طبية في مدينة دير البلح" وسط قطاع غزة.

وتأتي سلسلة الغارات الإسرائيلية بعد ساعات من إعلان حركة حماس موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى محتجزين في غزة، ومع استمرار المفاوضات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

كما نقل مراسل بي بي سي عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم، أن حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي الذي وقع أمام نقطة طبية مخصصة لعلاج الأطفال في مخيم دير البلح، وصلت إلى 18 شخصاً من بينهم 10 أطفال وعدد من النساء، مشيرة إلى أن القصف استهدف "طابوراً لاستلام "مكمل غذائي" كان يصطف أمامه المئات.