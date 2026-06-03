ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.13 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.64 جنيه للشراء، و138.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.18 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 72.44 جنيه للشراء، و73.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 164.5 جنيه للشراء، و169.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.