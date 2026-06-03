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ارتفاع أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : آية محمد

11:27 ص 03/06/2026

أسعار العملات العربية

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ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.13 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.64 جنيه للشراء، و138.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.18 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 72.44 جنيه للشراء، و73.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 164.5 جنيه للشراء، و169.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودي الدينار الأردني سعر الدينار الكويتي

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