أعلنت البورصة المصرية تعديل موعد إدراج وبدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ومجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الموعد الجديد للتداول

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن إدراج وبدء التداول على العقود المشار إليها سيبدأ اعتبارًا من جلسة يوم الأحد 21 يونيو 2026، بدلًا من يوم الخميس 18 يونيو 2026، الذي كان مقررًا سابقًا لإطلاق هذه العقود.