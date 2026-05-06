سعر الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوعين مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم.. تعرف على التفاصيل
كتب : آية محمد
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 99 قرشًا و1.1 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 1.01 جنيه للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 1.08 جنيه للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.07 جنيه للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.05 جنيه للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.06 جنيه للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 99 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.1 جنيه للشراء والبيع.