انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 99 قرشًا و1.1 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 1.01 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 1.08 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.07 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.05 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.06 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 99 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.1 جنيه للشراء والبيع.