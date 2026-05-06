إعلان

سعر الدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوعين مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم.. تعرف على التفاصيل

كتب : آية محمد

04:26 م 06/05/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 99 قرشًا و1.1 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم.. لماذا؟

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع، بتراجع 1.01 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 1.08 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.07 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.05 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.06 جنيه للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع، بتراجع 99 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع، بتراجع 1.1 جنيه للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي المصري الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
زووم

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
بالصور- عبور حاملة الطائرات شارل ديجول قناة السويس
أخبار المحافظات

بالصور- عبور حاملة الطائرات شارل ديجول قناة السويس
القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد الـ16.. وما فعله ممدوح عباس
رياضة محلية

أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد الـ16.. وما فعله ممدوح عباس
قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر
أخبار السيارات

قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي