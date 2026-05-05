زيادة أسعار الفائدة 1.5%.. كيف تستثمر أموالك في أذون الخزانة بعائد يتفوق على الشهادات البنكية؟

كتب : منال المصري

02:04 م 05/05/2026

جذبت أذون الخزانة المحلية اهتمام العملاء على حساب الشهادات البنكية، بعد ارتفاع أسعار الفائدة خلال أول شهرين من الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة، حيث تجاوزت عوائدها نظيراتها المقدمة على الشهادات.

أذون الخزانة تنافس الشهادات البنكية

ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة بمختلف آجالها (3 و6 و9 أشهر، وسنة) بنحو 1.5%، لتتخطى مستوى 25% على بعض الآجال، وذلك قبل خصم الضريبة البالغة 20% من إجمالي العائد.

وتعد أذون الخزانة من الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها البنوك لجمع السيولة من السوق المحلية، إذ تقدم عائدا تنافسيا مقارنة بالشهادات البنكية، مع درجة أمان مرتفعة.

البنوك ترفع الفائدة لمواكبة السوق

في المقابل، اتجهت بعض البنوك الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة على شهاداتها لأول مرة منذ نحو عام ونصف، في محاولة لجذب السيولة. فقد رفع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 1.25%، لتصل إلى 17.25% بدلًا من 16%

كما طرح البنك التجاري الدولي شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.5% يُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، بينما قدم كل من بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول شهادات ثلاثية بعائد ثابت يبلغ 17.25%

كيف تستثمر في أذون الخزانة؟

الحد الأدنى للشراء: يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفاته.

آجال الأذون: تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر، وحتى سنة.

العائد: يحدد في عطاءات أسبوعية، ويتراوح المتوسط مؤخرا بين 23.72% و25.15% قبل خصم الضرائب.

صرف العائد: يصرف مقدما، بينما يُسترد أصل المبلغ كاملًا عند الاستحقاق.

طريقة الشراء: يتوجه العميل إلى البنك التابع له قبل الساعة 11:30 صباحًا لتقديم طلب الشراء.

كسر الأذون: يمكن بيعها بدءًا من اليوم التالي للشراء، مع احتمالية تحقيق ربح أو خسارة وفقًا لأسعار السوق، ويتم في هذه الحالة خصم العائد المُصرف مسبقًا من أصل المبلغ.

الاقتراض بضمانها: تتيح البنوك الاقتراض بضمان أذون الخزانة، بسعر فائدة يزيد قليلًا عن متوسط سعر الإقراض لدى البنك المركزي.

