تقدم البنوك للعملاء خلال إجازة عيد الأضحى 5 خدمات مالية مصرفية إلكترونية لتنفيذ بعض المعاملات المالية بسهولة وفي أقصر وقت على مدار الساعة مع إغلاق فروع البنوك.

تتيح الخدمات الرقمية للعملاء عددا من المعاملات منها الدفع الإلكتروني وشراء أو كسر شهادات وودائع أو الإطلاع على رصيد الحساب أو تحويل بعض الأموال لآخرين أو سحب نقدية أو إيداع.

تغلق البنوك أبوابها خلال إجازة عيد الأضحى 6 أيام متتالية من الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

أهم الخدمات المالية الإلكترونية خلال إجازة البنوك

ماكينات الصراف الآلي (ATM):

تتيح للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع النقدي والاستعلام عن الرصيد على مدار اليوم، مع استمرار البنوك في تغذية الماكينات بالنقد بشكل دوري.

خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي

تمكن العملاء من متابعة حساباتهم المصرفية، والاستعلام عن الأرصدة، وتنفيذ بعض المعاملات مثل شراء أو كسر الشهادات والودائع وتحويل الأموال إلكترونيًا.

تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية

يشهد التطبيق إقبالًا واسعا بفضل سهولة استخدامه في تحويل واستقبال الأموال وسداد بعض الفواتير بشكل فوري.

ويبلغ الحد الأقصى للتحويلات 120 ألف جنيه يوميًا، بحد أقصى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، و400 ألف جنيه شهريًا.

المحافظ الذكية الإلكترونية

تتيح إجراء التحويلات المالية، وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والغاز والمياه، بالإضافة إلى شحن الرصيد، وسداد فواتير الهاتف، والتحويل بين المحافظ، والشراء عبر الإنترنت.

وتختلف الحدود القصوى لاستخدام المحافظ الذكية من بنك لآخر، حيث تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه شهريًا.