بعد نقص النقدية في الـATM.. بنك "CIB" يوقف تحصيل رسوم إنستاباي خلال إجازة العيد

كتب : منال المصري

06:36 م 26/05/2026

قرر البنك التجاري الدولي "CIB" إتاحة خدمة التحويل اللحظي عبر تطبيق البنك وتطبيق إنستاباي دون رسوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى وذلك تفاديًا للتكدس والزحام على ماكينات الصراف الآلي ATM.

وقال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على صفحته على "فيسبوك" إن هذا القرار يأتي كمحاولة للتسهيل على العملاء.

تكثف البنوك عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي "ATM" وإجراء دوريات مكوكية من الموظفين بالتعاون مع شركات نقل الأموال على مدار اليوم وخلال إجازة عيد الأضحى، لتلبية الطلب المتزايد على السحب النقدي في ظل إغلاق الفروع لمدة 6 أيام متتالية، وفق ما قاله مسؤولين في بعض البنوك.

وتغلق البنوك فروعها من الثلاثاء حتى الأحد بمناسبة عطلة عيد الأضحى، على أن تستأنف الأعمال صباح الاثنين وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وأكدت مصادر مصرفية أن ماكينات الصراف الآلي تغذى أكثر من مرة يوميا، خاصة خلال المواسم والأعياد التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات السحب النقدي.

كما تعمل شركات نقل الأموال بالتنسيق مع البنوك على تعزيز السيولة داخل الماكينات بأقصى طاقة ممكنة، رغم سرعة نفادها نتيجة الإقبال الكبير من العملاء.

