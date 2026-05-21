إعلان

تركي آل الشيخ: مشروعات كبرى مرتقبة في الساحل الشمالي والأهرامات والإعلان عن فعالية ضخمة في مصر غدا

كتب : منال المصري

06:32 م 21/05/2026 تعديل في 06:42 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (1)
  • عرض 3 صورة
    تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمد معروف

كشف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن أن الفترة المقبلة قد تشهد إطلاق مشروعات كبرى في الساحل الشمالي ومنطقة الأهرامات، متوقعا أن تعيد تشكيل خريطة الترفيه في مصر، وتدعم موقعها كمركز إقليمي للفعاليات الكبرى.

وأشار خلال توقيع تحالف استراتيجي بين شركة صلة السعودية ومجموعة طلعت مصطفى اليوم إلى أن التعاون مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لتطوير مشروعات تجمع بين الترفيه والعقارات، مؤكدًا أن هذه المشروعات مرشحة لإحداث نقلة نوعية في السوق الإقليمية.

وأشار تركي إلى أنه جاري العمل على نموذج جديد للتكامل الترفيهي بين مصر والسعودية، يقوم على إدراج مدن مصرية ضمن جولات الفنانين العالمية، بحيث تتحول إلى محطات رئيسية ضمن ما يُعرف بـ"نظام الجولات" (Touring System)، وهو ما من شأنه زيادة الجاذبية السياحية ورفع معدلات الإنفاق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الساحل الشمالي الأهرامات السعودية تركي آل الشيخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"
حوادث وقضايا

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"

منشور قديم من دولة عربية يثير الجدل.. والداخلية توضح الحقيقة
حوادث وقضايا

منشور قديم من دولة عربية يثير الجدل.. والداخلية توضح الحقيقة
"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
رياضة محلية

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
نصائح طبية

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان