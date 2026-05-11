ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.01 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و62.34 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 62.1 جنيه للشراء، بزيادة 54 قرشًا، و62.43 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.92 جنيه للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و62.26 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62 جنيهًا للشراء، بزيادة 48 قرشًا، و62.34 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.99 جنيه للشراء، بزيادة 49 قرشًا، و62.33 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.