سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 11 و35 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.
بنك البركة:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.