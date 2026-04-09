انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 11 و35 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك البركة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.