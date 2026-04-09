إعلان

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:52 ص 09/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 11 و35 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع.

بنك البركة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذروا.. دموع وخسائر مالية تنتظر هذه الأبراج في أبريل
علاقات

احذروا.. دموع وخسائر مالية تنتظر هذه الأبراج في أبريل
"عاكس زوجته فقرر الانتقام منه".. ماذا حدث في واقعة إطلاق النار ببولاق الدكرور؟
حوادث وقضايا

"عاكس زوجته فقرر الانتقام منه".. ماذا حدث في واقعة إطلاق النار ببولاق الدكرور؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
زووم

إليسا ونوال الزغبي وعدد من النجوم يساندون لبنان في محنتها.. ماذا قالوا؟
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
أخبار البنوك

الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة