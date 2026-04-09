تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويُعد هذا الاتصال الأول بين السعودية وإيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، في مؤشر على تحرك دبلوماسي لاحتواء التوترات المتصاعدة.