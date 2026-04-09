أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر

كتب : وكالات

10:25 ص 09/04/2026

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويُعد هذا الاتصال الأول بين السعودية وإيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير الماضي، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، في مؤشر على تحرك دبلوماسي لاحتواء التوترات المتصاعدة.

السعودية إيران فيصل بن فرحان عباس عراقجي هدنة إيران حرب إيران

