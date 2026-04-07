يعقد الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المؤتمر العربي الأول تحت عنوان "من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية" يومي 27-28 أبريل 2026 تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.

يأتي المؤتمر وفق بيان الاتحاد الدولي اليوم، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الشمول المالي

بحسب البيان، فإن هذا المؤتمر يهدف إلى بناء منظومة مالية أكثر شمولية واستدامة، ويأتي في سياق متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، حيث يتزايد الاهتمام بتعزيز دور الشمول المالي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، بما يتجاوز مفهوم إتاحة الخدمات المالية إلى تعظيم أثرها على النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

الابتكار الرقمي

وسيركّز المؤتمر على التوجهات الحديثة في تطوير سياسات الشمول المالي، لاسيما في ضوء التحول المتنامي نحو النماذج الرقمية، وتعزيز دور الابتكار المالي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية.

كما يتناول أهمية التكامل بين الأطر التنظيمية والتطورات التكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة المالية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المستجدة.

كما سيتم مناقشة عدداً من القضايا المرتبطة ببناء منظومة مالية أكثر شمولاً، بما في ذلك تعزيز الثقافة المالية، ودعم الاستدامة، وتطوير أدوات التمويل الموجهة للقطاعات الإنتاجية، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يسلّط المؤتمر الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المصرفية ومختلف الأطراف المعنية، في سبيل صياغة سياسات أكثر تكاملاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، والاستعداد للمرحلة المقبلة من استراتيجيات الشمول المالي.