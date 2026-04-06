بروتوكول بين محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي

كتب : منال المصري

01:19 م 06/04/2026

وقّع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر البنك، بروتوكول تعاون في إطار التنسيق والتكامل بين الجانبين.

بحسب بيان البنك، جاء البروتوكول الموقع بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل المحافظ للقطاع القانوني، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ونهال أورخان، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي بالبنك.

ما الهدف من البروتوكول؟
ويهدف البروتوكول إلى إرساء إطار تعاون مثمر بين الطرفين يسهم في تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي، وما تنشره البنوك على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المختلفة.

ويأني ذلك إطار حرص البنك المركزي على تعزيز الإفصاح الإلكتروني عن الخدمات المالية والمصرفية وتداول المعلومات والبيانات الصحيحة ووصولها للجمهور بكفاءة وفاعلية.

اختصاصات المركزي ف النشر الرقمي
ويختص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد البيانات الواجب نشرها على المواقع الإلكترونية والجهات المرخص لها، مثل الإفصاح عن الخدمات المصرفية وأسعارها.

وكذلك نشر القوائم المالية وغيرها من البيانات، كما يتولى البنك المركزي تحديد كيفية النشر ووسائله، فضلًا عن وضع المعايير والمتطلبات والصلاحيات المنظمة لاستعمال تلك المواقع.

