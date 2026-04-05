بحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس إلى نحو 33.1 مليار دولار.

وحما ارتفاع رصيد الأموال السائلة من احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع بعد هبوط رصيد الذهب بنحو 2.3 مليار دولار خلال مارس.

كيف زادت الأموال السائلة؟

قبل نهاية فبراير الماضي تسلمت مصر 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة بقرض التسهيل المدد والشريحة الأولى من قرض المرونة والاستدامة، وهو ما انعكس في رصيد الأموال السائلة بالاحتياطي.

تفاصيل انخفاض رصيد الذهب

هبط رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لأول مرة منذ 8 أشهر 10.7% خلال شهر مارس على أساس شهري إلى نحو 19.19 مليار دولار ليكسر موجة صعود كبيرة.

في المقابل وحدات السحب الخاصة SDRs باحتياطي النقد الأجنبي لمصر انخفض بشكل طفيف بنحو 8 ملايين دولار خلال مارس إلى 548 مليون دولار.