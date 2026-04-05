إعلان

رغم هبوط الذهب.. ارتفاع رصيد العملات السائلة يحمي احتياطي مصر: ما التفاصيل؟

كتب : منال المصري

03:43 م 05/04/2026 تعديل في 04:20 م

احتياطي النقد الأجنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس إلى نحو 33.1 مليار دولار.

وحما ارتفاع رصيد الأموال السائلة من احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع بعد هبوط رصيد الذهب بنحو 2.3 مليار دولار خلال مارس.

كيف زادت الأموال السائلة؟

قبل نهاية فبراير الماضي تسلمت مصر 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة بقرض التسهيل المدد والشريحة الأولى من قرض المرونة والاستدامة، وهو ما انعكس في رصيد الأموال السائلة بالاحتياطي.

تفاصيل انخفاض رصيد الذهب

هبط رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لأول مرة منذ 8 أشهر 10.7% خلال شهر مارس على أساس شهري إلى نحو 19.19 مليار دولار ليكسر موجة صعود كبيرة.

في المقابل وحدات السحب الخاصة SDRs باحتياطي النقد الأجنبي لمصر انخفض بشكل طفيف بنحو 8 ملايين دولار خلال مارس إلى 548 مليون دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي رصيد الذهب

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

