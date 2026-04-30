الأموال الساخنة في مصر تسجل 53.9 مليار دولار بنهاية يناير قبل موجة تخارج مارس

كتب : منال المصري

04:22 م 30/04/2026 تعديل في 04:33 م

البنك المركزي المصري

شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر، المعروفة باسم "الأموال الساخنة"، ارتفاعًا ملحوظًا خلال يناير 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وزاد إجمالي الرصيد بنسبة 4.8% على أساس شهري، ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 53.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 51.42 مليار دولار في ديسمبر 2025، مدفوعا بتحرير سعر الصرف واستئناف برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي.

خروج أجانب في مارس

وجاءت هذه القفزة قبل تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية خلال مارس الماضي، الذي تزامن مع تصاعد التوترات الناتجة عن النزاع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة نحو 10 مليارات دولار خلال مارس، مع بداية هذا التصعيد.

تدفق قياسي للأموال الساخنة في 22 شهرا

كانت مصر قد نجحت في جذب تدفقات أجنبية تُقدر بنحو 41 مليار دولار إلى أذون الخزانة المحلية، وذلك خلال أول 22 شهرًا من تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
أخبار مصر

الرئيس السيسي: 65% من المصريين دون 40 عامًا وتوفير الوظائف تحدٍ كبير
"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند
زووم

"جيبة وإيقاف من النقابة".. أزمات مسلم التي تصدر بسببها التريند
في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
نصائح طبية

في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)