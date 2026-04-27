انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

اقرأ ايضًا: سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.32 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحريني: 137.11 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و139.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 13.32 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.43 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردني: 73.22 جنيه للشراء، و74.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.09 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و171.7 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.