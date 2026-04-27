إعلان

انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : آية محمد

11:54 ص 27/04/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.28 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.32 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحريني: 137.11 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و139.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال القطري: 13.32 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.43 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردني: 73.22 جنيه للشراء، و74.32 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.09 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و171.7 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدرهم الإماراتي الدينار الأردني سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

