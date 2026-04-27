انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ ايضًا: سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

لماذا هبطت أسعار الريال السعودي اليوم؟

هبطت أسعار الريال السعودي اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.96 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.92 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.97 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.