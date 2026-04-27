إعلان

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:45 م 27/04/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.45 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و61.87 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك مصر: 61.44 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و61.85 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.46 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و61.89 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.46 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و61.88 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.39 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و61.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

متحدثة ترامب "حامل" وتغيب عن البيت الأبيض.. من هي كارولين ليفيت؟ (صور-
شئون عربية و دولية

أيمن الشريعي يكشف لمصراوي كواليس توجيه الشكر للجهاز الإداري لفريق إنبي
رياضة محلية

"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن مشكلة "المستريح"
أخبار مصر

تفسير "الأذان" أحدثها.. تصريحات أشعل بها محمد رمضان الجدل
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء