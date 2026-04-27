ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.45 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و61.87 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك مصر: 61.44 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و61.85 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.46 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و61.89 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.46 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و61.88 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.39 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و61.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش.