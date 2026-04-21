ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 60.95 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و61.24 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.
بنك مصر: 61 جنيهًا للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و61.28 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.
بنك القاهرة: 60.89 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و61.18 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 60.89 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و61.18 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 60.96 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.