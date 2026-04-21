ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:05 م 21/04/2026

سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ ايضًا:

الدولار يعاود الانخفاض مجددا مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 60.95 جنيه للشراء، بزيادة 33 قرشًا، و61.24 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

بنك مصر: 61 جنيهًا للشراء، بزيادة 36 قرشًا، و61.28 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 60.89 جنيه للشراء، بزيادة 27 قرشًا، و61.18 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 60.89 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و61.18 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 60.96 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع، بزيادة 36 قرشًا للشراء والبيع.

سعر اليورو بنك مصر البنك الأهلي المصري

الشناوي السبب وتصرف الأهلي مبالغ فيه.. مصطفى عبده يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

الشناوي السبب وتصرف الأهلي مبالغ فيه.. مصطفى عبده يطلق تصريحات قوية
مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بـ104 ملايين جنيه
حوادث وقضايا

مقتل عنصرين شديدي الخطورة وضبط ترسانة أسلحة ومخدرات بـ104 ملايين جنيه
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
أخبار مصر

مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
الشقة من حق الزوجة؟.. نهاد أبوالقمصان تفجر مفاجأة أكبر مقلب
مصراوى TV

الشقة من حق الزوجة؟.. نهاد أبوالقمصان تفجر مفاجأة أكبر مقلب
قلدوا دمغات عيار 18.. ما هي قضية "الذهب المغشوش" المتهم فيها 14 أوكرانيا؟
حوادث وقضايا

قلدوا دمغات عيار 18.. ما هي قضية "الذهب المغشوش" المتهم فيها 14 أوكرانيا؟

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟