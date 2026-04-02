أصدر البنك المركزي المصري، بيانا اليوم الخميس، بشأن ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مديونية أحد كبار عملاء القطاع المصرفي.

وأكد المركزي قيام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

كانت إحدى الصحف نشرت تقريرا عن قرب الانتهاء من تسوية مديونية رجل الأعمال المتعثر محمد الخشن، صاحب شركة "إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة، خلال شهر، وفقًا للشروط والضمانات التى حصلت عليها البنوك الدائنة، نحو 35 بنكًا، مقابل المديونية البالغة نحو 40 مليار جنيه.

سياسات ائتمانية بالبنوك تتوافق مع الضوابط

وشدد المركزي على أن البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

كما يتم الحصول على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

مؤشرات السلامة المالية للبنوك

كما أكد البنك المركزي على التزام البنوك بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.

وناشد البنك المركزي في بيانه، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة.