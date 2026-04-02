ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.23 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و14.3 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.57 جنيه للشراء، و14.61 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 139.89 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و142.34 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.59 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و14.72 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 74.68 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و75.8 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 171.47 جنيه للشراء، بزيادة 23 قرشًا، و174.93 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا.