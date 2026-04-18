أظهر آخر عطاء لبيع أذون خزانة محلية عودة تكلفة أسعار الفائدة للتراجع بدعم تراجع تكلفة المخاطر مع قرب وقف الصراع الأمريكي الإيراني بالمنطقة وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب.

انخفاض سعر الفائدة على أذون الخزانة

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفض متوسط سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 6 أشهر في آخر عطاء بنحو 1.17% إلى نحو 23.94% مقابل نحو 25.11% بالعطاء السابق وسط زيادة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين.

فيما متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة انخفض إلى نحو0.42% إلى نحو 23.3% مقابل نحو 23.72% بالعطاء السابق.

المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من المستهدف

البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، باع أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما"، وسنة "364 يوما" بنحو 173.92 مليار جنيه في عطاء اليوم الخميس، بزيادة بنحو 65.5% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 105 مليارات جنيه وسط زيادة طلبات الشراء وتراجع أسعار الفائدة.

منذ منتصف فبراير الماضي ارتفعت أسعار الفائدة بنحو 1.5% منذ بدء الصراع الأمريكي الإيراني بسبب ارتفاع المخاطر بالمنطقة.

تدفقات قوية للأموال الساخنة

عودة زخم الاستثمار الأجنبي مجددا دعم من بريق الاستثمار في الجنيه حيث تجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من الشهر الجاري، بحسب بيانات البورصة المصرية.

ويطلق مصطلح "الأموال الساخنة" على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة، والتي تتسم بحساسيتها العالية للتقلبات الاقتصادية وسرعة خروجها من الأسواق، ما يشكل ضغطا على العملة المحلية في حال تراجعها أمام الدولار.