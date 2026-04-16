سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

12:28 م 16/04/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ ايضًا: سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.01 جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و61.37 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

بنك مصر: 61 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و61.36 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 61 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و61.36 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و61.36 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.04 جنيه للشراء، بتراجع 36 قرشًا، و61.41 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
حوادث وقضايا

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
مصراوى TV

كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين