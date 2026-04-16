الحكومة توافق على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا

كتب : أحمد عبدالمنعم

01:24 م 16/04/2026

المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافقت على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3804 كنائس ومبان تابعة، كما أكدت اللجنة ضرورة الاهتمام بأعمال الحماية المدنية، واستيفاء الاشتراطات الخاصة بها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.

حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هانى حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد عمرو عبد الهادي، رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

