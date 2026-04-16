نفى الإعلامي خالد الغندور وجود أي تواصل بين مسؤولي النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر حسام حسن، بشأن توليه القيادة الفنية للفريق عقب بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، نقلًا عن مصادر مقربة من حسام حسن، أن المدير الفني لمنتخب مصر لم يتلقَّ أي اتصالات من جانب إدارة الأهلي في هذا الصدد حتى الآن.

وأضاف أن حسام حسن يرفض بشكل قاطع التعليق على مسألة تدريب الأهلي في الوقت الحالي، مؤكدًا التزامه الكامل بمهامه مع المنتخب الوطني وتركيزه على المرحلة المقبلة.

حسام حسن يبحث عن إنجاز في كأس العالم

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يضع كامل تركيزه على الاستعدادات والاستحقاقات القادمة، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وظهور قوي في كأس العالم 2026، دون الانشغال بأي عروض أو تكهنات مستقبلية.

واختتم بأن حسام حسن شدد على ضرورة غلق ملف العروض الخارجية مؤقتًا، والتركيز فقط على مشروع منتخب مصر خلال المرحلة الحالية.