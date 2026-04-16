غرامات وإجراءات جديدة من “الأعلى للإعلام” بحق وسائل إعلام وبرامج رياضية

كتب : أحمد الجندي

02:29 م 16/04/2026 تعديل في 03:43 م

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، القرارات التي أصدرها بشأن عدد من الموضوعات التي كانت محل التحقيقات، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي تضمنت ما يلي:

أولاً: إلزام موقع «الموقع» الإلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ثانياً: إلزام موقع «القاهرة 24» الإلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ثالثاً: إلزام قناة الأهلي بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الكابتن أسامة حسني، مقدم برنامج «ستاد الأهلي» على قناة الأهلي لمدة شهر من تاريخ إذاعة الحلقة.

رابعاً: حفظ الشكوى المقدمة من شركة الجيزة للتنمية والتطوير العقاري المالكة لمدينة نيو جيزة، ضد موقع «مباشر من مصر» بعد قبول الشركة الاعتذار الذي قدمته إدارة الموقع.

خامساً: حفظ التحقيقات ضد برنامج «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، في ضوء تعهد القناة بمراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بتوقيتات بث البرامج الرياضية على مدار اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
شئون عربية و دولية

هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
أخبار البنوك

سيناريوهان.. هل يواصل الدولار الهبوط مقابل الجنيه؟
نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل
زووم

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين