سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس

كتب : ميريت نادي

09:32 ص 16/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما استقر في 4 بنوك، فيما تراجع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.91 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة ٤ قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة
نصائح طبية

كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة
حدث بالفن | ظهور جريء لـ أحمد الفيشاوي ورسالة من طليقة أحمد مكي
زووم

حدث بالفن | ظهور جريء لـ أحمد الفيشاوي ورسالة من طليقة أحمد مكي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
إخلاء سبيل البلوجر "بيج ياسمين" بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل البلوجر "بيج ياسمين" بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

