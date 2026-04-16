سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الخميس
كتب : ميريت نادي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما استقر في 4 بنوك، فيما تراجع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.91 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة ٤ قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.