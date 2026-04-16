ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما استقر في 4 بنوك، فيما تراجع في بنكين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.91 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بزيادة ٤ قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.