تضاعفت تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 800 مليون دولار مقابل نحو 400 مليون دولار أمس، وفق مصادر تحدث إليها "مصراوي".

الارتفاع جاء بالتزامن مع عودة تدفقات المستثمرين الأجانب للاستثمار مجددا في أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" بعد انتشار حالة التفاؤل بالأسواق بقرب وفق الحرب على إيران.

ماهو الإنتربنك؟

متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.

الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.

ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

تشير بيانات البورصة المصرية ومصادر مصرفية إلى تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة المحلية، مدفوعة بتوقعات قرب توقف الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقد سجلت تعاملات الأجانب أمس صافي شراء في أذون الخزانة المقومة بالجنيه، بصافي تدفقات داخلة بلغت نحو 1.33 مليار دولار فيما سجلت 500 مليون دولار اليوم.