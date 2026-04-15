تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر تضاعفت خلال تعاملات اليوم إلى 800 مليون دولار

كتب : منال المصري

10:38 م 15/04/2026 تعديل في 10:39 م

تضاعفت تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 800 مليون دولار مقابل نحو 400 مليون دولار أمس، وفق مصادر تحدث إليها "مصراوي".

الارتفاع جاء بالتزامن مع عودة تدفقات المستثمرين الأجانب للاستثمار مجددا في أذون الخزانة المحلية المعروفة باسم "الأموال الساخنة" بعد انتشار حالة التفاؤل بالأسواق بقرب وفق الحرب على إيران.

ماهو الإنتربنك؟

متوسط تعاملات الإنتربنك الأسبوعية المعتادة يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.
الإنتربنك هي سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي لبيع وشراء الدولار لتلبية احتياجات التمويل.

ارتفاع الجنيه مقابل الدولار

تشير بيانات البورصة المصرية ومصادر مصرفية إلى تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة المحلية، مدفوعة بتوقعات قرب توقف الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقد سجلت تعاملات الأجانب أمس صافي شراء في أذون الخزانة المقومة بالجنيه، بصافي تدفقات داخلة بلغت نحو 1.33 مليار دولار فيما سجلت 500 مليون دولار اليوم.

فيديو قد يعجبك



حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
علاقات

حمامة فوق رأس معتمر خلال الطواف حول الكعبة.. فيديو أثار تفاعلا
بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
حوادث وقضايا

بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
جوري بكر: أنا خلاص فاض بيا ومش محتاجة تقييم من حد"
زووم

جوري بكر: أنا خلاص فاض بيا ومش محتاجة تقييم من حد"
لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟
انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة
أخبار مصر

انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9