إعلان

رغم الصراع بالمنطقة.. المستثمرون الأجانب يشترون أذون خزانة بالجنيه بـ 1.3 مليار دولار اليوم

كتب : منال المصري

06:45 م 14/04/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت السوق المصرية عودة قوية لتعاملات المستثمرين الأجانب، حيث سجلت أذون الخزانة المحلية المقومة بالجنيه صافي تدفقات داخلة بنحو 1.33 مليار دولار خلال تعاملات اليوم.

المستثمرون يعكسون اتجاههم

ويمثل هذا التحول انعكاسًا لاتجاه المستثمرين الأجانب، الذين انتقلوا من صافي تخارج إلى صافي دخول، بعد أن بلغت قيمة التخارجات نحو 10 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي، على خلفية حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، لا سيما الصراع الأمريكي الإيراني.

وكانت تلك التوترات قد دفعت المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في أدوات الدين المحلية، مما زاد من الضغوط على سوق الصرف وأدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري.

انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار

وخلال نحو شهر ونصف، انخفض سعر الجنيه بنحو 14% أمام الدولار، ليسجل مستويات قاربت 55 جنيهًا، قبل أن يستعيد جزءًا من عافيته خلال الأيام العشرة الأخيرة، ليرتفع إلى نحو 52.57 جنيه، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري أذون خزانة سعر الدولار المستثمرون الأجانب

أحدث الموضوعات

نائب بـ"الشيوخ" يقترح تعويضًا خاصًا للمطلقة التي استمر زواجها 15 عامًا
أخبار مصر

نائب بـ"الشيوخ" يقترح تعويضًا خاصًا للمطلقة التي استمر زواجها 15 عامًا
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
أخبار المحافظات

بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
لماذا لم يُذكر الأنبياء في الآثار الفرعونية؟ زاهي حواس يجيب
مصراوى TV

لماذا لم يُذكر الأنبياء في الآثار الفرعونية؟ زاهي حواس يجيب
"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء
حوادث وقضايا

"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير