رغم تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت السوق المصرية عودة قوية لتعاملات المستثمرين الأجانب، حيث سجلت أذون الخزانة المحلية المقومة بالجنيه صافي تدفقات داخلة بنحو 1.33 مليار دولار خلال تعاملات اليوم.

المستثمرون يعكسون اتجاههم

ويمثل هذا التحول انعكاسًا لاتجاه المستثمرين الأجانب، الذين انتقلوا من صافي تخارج إلى صافي دخول، بعد أن بلغت قيمة التخارجات نحو 10 مليارات دولار منذ منتصف فبراير الماضي، على خلفية حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، لا سيما الصراع الأمريكي الإيراني.



وكانت تلك التوترات قد دفعت المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في أدوات الدين المحلية، مما زاد من الضغوط على سوق الصرف وأدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري.

انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار

وخلال نحو شهر ونصف، انخفض سعر الجنيه بنحو 14% أمام الدولار، ليسجل مستويات قاربت 55 جنيهًا، قبل أن يستعيد جزءًا من عافيته خلال الأيام العشرة الأخيرة، ليرتفع إلى نحو 52.57 جنيه، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.