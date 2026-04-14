تحويلات المصريين بالخارج تقفز 30% إلى 22 مليار دولار في 6 أشهر

كتب : منال المصري

04:29 م 14/04/2026

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى نحو 22.1 مليار دولار.

بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الجاري الصادر للبنك المركزي اليوم.

عودة التحويلات بعد مرونة سعر الصرف

عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى التدفق في شرايينها الرئيسية البنوك والصرافات بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثاني أكبر مورد للبلاد بعد حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي وتعكس زيادة الثقة في مرونة سعر الصرف الحالي.

