توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم بمصر 13.2% خلال العام المالي الحالي 2025-2026 على أن يتراجع إلى 11.1% خلال العام المالي المقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم.

كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تسارع إلى 15.2% خلال مارس الماضي من 13.4% في فبراير بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

التضخم المستهدف

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم على أساس متوسط بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

لكن أبدى البنك المركزي في تقريره الأخير قلقه حول مسار التضخم ومستهدفاته البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) للربع الرابع من عام 2026 في المتوسط حيث أصبح عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية.

وأرجع المخاطر إلى احتمالية استمرار الصراع بالمنطقة لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.

