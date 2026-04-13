البنوك إجازة اليوم بمناسبة عيد شم النسيم

تدخل البنوك في يومها الثاني للإجازة اليوم الاثنين بمناسبة عيد شم النسيم بعد إجازة أمس يوم الأحد بمناسبة عيد القيامة، وفق تعليمات البنك المركزي.

مواعيد عمل البنوك

تفتح البنوك أبوابها غدا للجمهور من الساعة 8.30 صباحا للساعة 3 عصرا، أما للموظفين من الساعة 9 صباحا للساعة 4 عصرا، وتقدم جميع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

ويعمل بالقطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري بعدد فروع يتخطى 5 آلاف فرع.