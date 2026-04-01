أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة ألف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه بزيادة 14.2%.

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن تطبيق الزيادة الجديدة ستبدأ في شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.

رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 12عاما

قفز الحد الأدنى للأجور بالقطاعي العام والخاص بنحو 566% إلى خلال آخر 12 عاما إلى 8 آلاف جنيه في يوليو المقبل بدلا من 1200 جنيه في 2014 .

وتأتي الزيادة وسط زيادة ضغوط تراجع الجنيه مقابل الدولار بفعل تحرير سعر الصرف.

يقدم مصراوي في الرسم التفاعلي التالي رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور