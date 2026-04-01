عكس سعر الدولار اتجاهه مقابل الجنيه وانخفض في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 93 قرشًا و1.07 جنيه، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-4-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بتراجع 1.05 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 53.6 جنيه للشراء، و53.7 جنيه للبيع، بتراجع 93 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع، بتراجع 1.05 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.46 جنيه للشراء، و53.56 جنيه للبيع، بتراجع 1.07 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع، بتراجع 1.06 جنيه للشراء والبيع.