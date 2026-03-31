قال شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إن القطاع الخاص يساهم في توظيف 85% من إجمالي تشغيل الإيدي العاملة والاستثمار في أفريقيا.

وأوضح في كلمته المائدة خلال المستديرة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية من قرب انعقاد الرؤساء التنفيذيين الأفريقي بكيجالي عاصمة رواندا، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه القارة عالميًا هو خلق فرص العمل، موضحًا أن نحو 740 مليون شخص سيحتاجون لدخول سوق العمل خلال العقد القادم، أي حوالي 1.2 مليون شخص سنويًا.3

3 ععوامل فعالة للتوظيف

حدد عمر سيلا 3 ركائز رئيسية لاستحداث وظائف جديدة هما البنية التحتية وإتاحة منظومة مواتية لبيئة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص.

مؤسسة التمويل الدولية تدعم 5 قطاعات

وأشار إلى أن المؤسسة تركز على عدد من القطاعات الرئيسية التي تُسهم في خلق الوظائف، وهي: البنية التحتية والطاقة، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع السياحة، سلسلة القيمة في التصنيع، والمياه.

وأوضح أن هذا لا يمنع النظر في قطاعات أخرى، لكن التركيز على هذه القطاعات يضمن تنفيذًا فعالًا واستثمارًا مركّزًا.

وأوضح أن منصات مثل 'Africa CEO Ferum' التي تجمع قادة القطاع الخاص وأعضاء الجامعات ومسؤولين حكوميين تساعد على صياغة القرارات المشتركة الملموسة".

وأكد سيلا أن استثمارات المؤسسة لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط، بل تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 80% من الوظائف في القارة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحده يبلغ نحو مليار دولار سنويًا في إثيوبيا، لتغطية جميع شرائح السوق والمساهمة في خلق الوظائف على نطاق واسع.