ارتفاع جماعي لأسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:47 م 29/03/2026

أسعار العملات العربية

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.19 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و14.27جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.53 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و14.57 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

سعر الدينار البحريني: 139.55 جنيه للشراء، بزيادة 2.38 جنيه، و142.04 جنيه للبيع، بزيادة 2.45 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.56 جنيه للشراء، زيادة 23 قرشًا، و14.68 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.5 جنيه للشراء، بزيادة 1.27 جنيه، و74.62 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 171 جنيهًا للشراء، بزيادة 2.67 جنيه، و174.65 جنيه للبيع، بزيادة 2.91 جنيه.

