إعلان

الداخلية تقرر إبعاد مواطن سوري خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام

كتب : علاء عمران

10:42 ص 30/03/2026 تعديل في 10:55 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 360 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد الأشخاص خارج البلاد، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية وتعديلاته.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 21 فبراير 2026، والتي تضمنت طلب إبعاد شخص سوري الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار على ما يلي: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد علي حسام الدين فرواتي (سوري الجنسية - مواليد 1/1/1989)، و يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية إبعاد أجانب سوري الجوازات والهجرة الصالح العام الوقائع المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026
الموضة

جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026

تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة
أخبار مصر

تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة
بين 58.3 و64.5 جنيه.. ستاندر آند بورز تتوقع سعر الدولار خلال 3 سنوات
أخبار البنوك

بين 58.3 و64.5 جنيه.. ستاندر آند بورز تتوقع سعر الدولار خلال 3 سنوات
كواليس مفاجأة رحمة محسن لـ رضا البحراوي على المسرح
زووم

كواليس مفاجأة رحمة محسن لـ رضا البحراوي على المسرح
مصطفى كامل يناشد رئيس الوزراء:"إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم"
زووم

مصطفى كامل يناشد رئيس الوزراء:"إغلاق المنشآت يحرم الموسيقيين من مصدر رزقهم"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس