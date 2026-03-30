أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 360 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد الأشخاص خارج البلاد، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية وتعديلاته.

الوقائع المصرية تنشر قرار إبعاد سوري لدواعٍ أمنية

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 21 فبراير 2026، والتي تضمنت طلب إبعاد شخص سوري الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الداخلية تصدر قرارًا بإبعاد أجنبي استنادًا للقانون

ونص القرار على ما يلي: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ محمد علي حسام الدين فرواتي (سوري الجنسية - مواليد 1/1/1989)، و يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر القرار في الوقائع المصرية.