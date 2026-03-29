توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وأوضحت في بيان اليوم، أن هذا التوقع جاء في ضوء مراجعتهم للأوضاع الحالية والتبعات السلبية للمخاطر الجيوسياسية من الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها السلبي على موارد مصر من النقد الأجنبي وتقديراتهم بارتفاع الضغوط التضخمية.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف منها 1% في اجتماعه الأخير إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

ارتفاع مرتقب للتضخم

وعدلت إتش سي توقعاتها لمعدلات التضخم السنوي والشهري خلال مارس تأثرا بالمستجدات الراهنة من ارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة مصر للسولار والبنزين.

رفعت إتش سي توقعاتها لمعدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر مارس إلى 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري.

ودفع ذلك إلى رفع تقديراتهم لمتوسط التضخم ليتراوح ما بين 13-14% على أساس سنوي خلال عام 2026، مقارنةً بمتوسط توقعاتنا السابقة ما بين 10-11%على أساس سنوي قبل اندلاع النزاع، وهو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي في رأيهم.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط بنحو 48% لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، بسبب الحرب.

ودفع هذا الصعود الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19% في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم.

ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير، حيث بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 23.4%، وفق إتش سي.

وسجل سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 6.94% باستخدام توقعاتهم للتضخم لمدة 12 شهرًا والذي يبلغ حوالي 13% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

