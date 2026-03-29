ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 78 و80 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.