سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد
كتب : ميريت نادي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 78 و80 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.