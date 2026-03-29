سعر الدولار اليوم يقفز 80 قرشا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الأحد

كتب : ميريت نادي

04:21 م 29/03/2026 تعديل في 04:26 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 78 و80 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع بزيادة 80 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بزيادة 78 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع بزيادة 79 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار عر الدولار اليوم لبنك الأهلي المصري نك مصر

فيديو قد يعجبك



مخاوف من تسرب مواد خطرة.. شظايا صاروخ تثير الرعب في إسرائيل
مخاوف من تسرب مواد خطرة.. شظايا صاروخ تثير الرعب في إسرائيل
روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
روبرت دي نيرو يشارك في مظاهرات "لا للملوك" ويهاجم ترامب
خناقة تعطيل الدراسة| المحافظات تلوم الأرصاد.. والهيئة ترد ببيانات الفجر
خناقة تعطيل الدراسة| المحافظات تلوم الأرصاد.. والهيئة ترد ببيانات الفجر

صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"