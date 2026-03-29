التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:01 م 29/03/2026

انقلاب تروسيكل بترعة ارشيفية

لقي أب وزوجته وابنتهما مصرعهم غرقًا في مياه مشروع ناصر بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إثر انقلاب تروسيكل بمنطقة كوبري الروضة أثناء استقلالهم له.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة سعد رفاعي، 45 عاما، وزوجته نورة محمود أحمد، وابنتهما الطفلة فرح، 7 أعوام، وذلك نتيجة الغرق عقب انقلاب التروسيكل بالمياه.

انتشال الجثامين

تمكنت فرق الإنقاذ النهري، بقيادة المقدم بهاء الكردي، والمقدم هاني مرعي، من انتشال الجثامين عقب تمشيط محيط الحادث والمناطق المجاورة لمسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات، باستخدام فرق متخصصة من الغواصين.

نقلت الجثامين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
شئون عربية و دولية

مصر وباكستان تؤكدان استمرار التنسيق المكثف لدعم الأمن الإقليمي
التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
أخبار المحافظات

التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
أحمد زاهر: "عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها.. وكنت أتقمصها حتى في حياتي العادية"
مصراوى TV

أحمد زاهر: "عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها.. وكنت أتقمصها حتى في حياتي العادية"
بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
حوادث وقضايا

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
مستشار رئيس الإمارات يحدد شرطين خليجيين لحل أزمة إيران
شئون عربية و دولية

مستشار رئيس الإمارات يحدد شرطين خليجيين لحل أزمة إيران

أخبار

المزيد

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة