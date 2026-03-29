لقي أب وزوجته وابنتهما مصرعهم غرقًا في مياه مشروع ناصر بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، إثر انقلاب تروسيكل بمنطقة كوبري الروضة أثناء استقلالهم له.

إخطار الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة سعد رفاعي، 45 عاما، وزوجته نورة محمود أحمد، وابنتهما الطفلة فرح، 7 أعوام، وذلك نتيجة الغرق عقب انقلاب التروسيكل بالمياه.

انتشال الجثامين

تمكنت فرق الإنقاذ النهري، بقيادة المقدم بهاء الكردي، والمقدم هاني مرعي، من انتشال الجثامين عقب تمشيط محيط الحادث والمناطق المجاورة لمسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات، باستخدام فرق متخصصة من الغواصين.

نقلت الجثامين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.