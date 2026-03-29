سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
قفزت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 61.43 جنيه للشراء، بزيادة 59 قرشًا، و61.78 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا.
بنك مصر: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.81 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا.
بنك القاهرة: 61.47 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.82 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 61.47 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.82 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 61.49 جنيه للشراء، بزيادة 57 قرشًا، و61.86 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.