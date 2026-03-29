سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:45 ص 29/03/2026

قفزت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.43 جنيه للشراء، بزيادة 59 قرشًا، و61.78 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشًا.

بنك مصر: 60.84 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.81 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.47 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.82 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.47 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و61.82 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.49 جنيه للشراء، بزيادة 57 قرشًا، و61.86 جنيه للبيع، بزيادة 72 قرشًا.

فيديو قد يعجبك



بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس
مدارس

بسبب الطقس.. تعليم القاهرة تؤجل امتحانات شهر مارس

كيف احتفل صناع مسلسل قلب شمس بعيد ميلاد الفنانة يسرا؟- صور
مسرح و تليفزيون

كيف احتفل صناع مسلسل قلب شمس بعيد ميلاد الفنانة يسرا؟- صور
بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
مدارس

بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة
أخبار المحافظات

خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة
البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟
علاقات

البطل الخارق الذي خطف القلوب.. كيف بدأت شخصية باتمان؟

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور